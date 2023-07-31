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Обстрел Херсона: известно о 4 погибших, ранения получили 17 человек

Фото: Автомобиль медиков (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия целый день обстреливает Херсон. В результате вражеской атаки погибли четыре человека. Также известно о 17 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Российская армия обстреливает Херсон. Враг бьет по жилым кварталам", - говорится в сообщении.

По его словам, больше всего пострадали Корабельный район и центральная часть города.

"По состоянию на сейчас известно о 4 погибших и 17 раненых", - написал Ермак.

Он добавил, что самой молодой травмированной - всего 16 лет.

Информация от ОВА

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что еще один мужчина получил травмы в результате ударов по Бериславу.

"Один погибший и шестеро травмированных - это работники коммунального предприятия, еще пятеро - волонтеры. Они попали под огонь врага, когда помогали херсонцам с ликвидацией последствий обстрелов и подтопления", - сказал Прокудин.

С чем связаны такие обстрелы

Глава ОВА объяснил, что такая интенсивность обстрелов связана с ротацией вражеского войска на левобережье.

"Россия пополнила свои силы, которые до этого разбили наши ВСУ. Уничтожат и этих, но надо немножко подождать!", - добавил Прокудин.

Обстрелы Херсона

Несмотря на то, что Херсон был освобожден от российских оккупантов в ноябре 2022 года, российские войска постоянно обстреливают город.

Сегодня уже сообщалось, что в результате вражеской атаки на Херсон есть погибшие, также известно о по меньшей мере 10 раненых.

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