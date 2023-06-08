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Обстріл Херсона під час евакуації: одна людина загинула, двоє поранені

Фото: окупанти обстріляли Херсон 8 червня під час евакуації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл Херсона у вівторок, 8 червня, поранення отримали троє людей. Окупанти почали атакувати центр та прибережні території міста як раз під час евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Зараз відомо про щонайменше трьох потерпілих: цивільну жінку, поліцейського та рятувальника. Усім надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

В МВС зазначають, що обстріл розпочався саме під час евакуації громадян, чиї оселі виявилися підтопленими.

Кількість поранених збільшилася

За даними, голови прес-офісу ОВА Олександра Толоконнікова, внаслідок обстрілу військами РФ Херсона поранено жінку в центрі міста та двох людей біля Корабельної площі.

Є жертва

За даними Херсонської обласної прокуратури, 8 червня російські військові почали обстрілювати обласний центр та населені пункти розташовані у Херсонському районі.

"Через прицільні удари окупантів під час проведення евакуаційних заходів у місті загинула цивільна особа. Ще двоє людей отримали травми. Дані уточняються", - йдеться в повідомленні.

В одному із сіл Херсонського району через обстріли травмовано четверо місцевих мешканців.

Як повідомлялося, російські окупанти 8 червня обстрілюють Херсон. Ворог відкрив вогонь містом у той час, коли в ньому проводиться евакуація з затоплених територій через підрив Каховської ГЕС. Детальніше про ситуацію, що склалася у Херсонській області на 8 червня - у матеріалі РБК-Україна.

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Херсон