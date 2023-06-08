Обстрел Херсона во время эвакуации: один человек погиб, двое ранены

"Сейчас известно по меньшей мере о трех пострадавших: гражданская женщина, полицейский и спасатель. Всем предоставляется необходимая помощь", - говорится в сообщении.

В МВД отмечают, что обстрел начался именно во время эвакуации граждан, чьи дома оказались подтопленными.

Количество раненых увеличилась

По данным, главы пресс-офиса ОВА Александра Толоконникова, в результате обстрела войсками РФ Херсона ранены женщина в центре города и два человека возле Корабельной площади.

Есть жертва

По данным Херсонской областной прокуратуры, 8 июня российские военные начали обстреливать областной центр и населенные пункты, расположенные в Херсонском районе.

"Из-за прицельных ударов оккупантов во время проведения эвакуационных мероприятий в городе погибло гражданское лицо. Еще два человека получили травмы. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

В одном из сел Херсонского района из-за обстрелов травмированы четверо местных жителей.