Обстріл Херсона: місцевого жителя забрала швидка

Глава Херсонської ОВА повідомив, що наразі відомо про одного постраждало внаслідок російського обстрілу Херсона.

"Каретою “швидкої” до лікарні доставили 56-річного чоловіка. Йому надають медичну допомогу", - повідомив Прокудін.

Водночас Мрочко пояснив, що інцидент стався внаслідок сьогоднішнього обстрілу Дніпровського району Херсона.

"Поранений чоловік 1967 р.н. На момент ворожої атаки він перебував на вулиці. Наразі постраждалий ушпиталений. Крім того, пошкоджено приватний будинок, гараж, ворота", - пояснив він.

Обстріли Херсона та області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав голова ОВА Олександр Прокудін, сьогодні, 8 листопада, російські окупанти обстріляли "Пункт незламності" в Херсонській області.

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