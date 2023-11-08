RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел Херсона: местного жителя забрала скорая

Фото: россияне обстреляли Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты сегодня обстреляли Херсон. В результате вражеских обстрелов один местный житель получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВ Александра Прокудина и начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

Глава Херсонской ОГА сообщил, что пока известно об одном пострадавшем в результате российского обстрела Херсона. 

"Каретой "скорой" в больницу доставили 56-летнего мужчину. Ему оказывают медицинскую помощь", - сообщил Прокудин.

 

В то же время Мрочко пояснил, что инцидент произошел в результате сегодняшнего обстрела Днепровского района Херсона.

"Ранен мужчина 1967 г.р. На момент вражеской атаки он находился на улице. Сейчас пострадавший госпитализирован. Кроме того, поврежден частный дом, гараж, ворота", - пояснил он.

Обстрелы Херсона и области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

Как рассказывал глава ОВА Александр Прокудин, сегодня, 8 ноября, российские кафиры обстреляли "Пункт несокрушимости" в Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонХерсонская областьВойна России против Украины