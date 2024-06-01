Обстріл Харкова. Зросла кількість загиблих

"Між зруйнованим будинком та гаражем знайдено тіло 9-ї жертви. Попередньо, це тіло жінки", - повідомили правоохоронці.

В прокуратурі розповіли, що скоріш за все, під час прямого влучання ракети жінку викинуло з квартири на вулицю та присипало конструкціями зруйнованого підʼїзду.

"Станом на зараз відомо про 9 загиблих внаслідок ворожого обстрілу Новобаварського району Харкова", - повідомив глава ОВА,

Синєгубов розповів, що серед загиблих троє жінок 39, 68 та 86 років і четверо чоловіків віком 52, 64, 41 та 28 років. За його словами, сьогодні вдень рятувальники знайшли тіла ще двох жертв. Їхні дані ще встановлюються.