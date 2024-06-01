Обстріл Харкова. Зросла кількість загиблих

Російські окупанти сьогодні в черговий раз обстріляли Харків. В результаті удару загинуло вже 9 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова та Харківської прокуратури.
"Між зруйнованим будинком та гаражем знайдено тіло 9-ї жертви. Попередньо, це тіло жінки", - повідомили правоохоронці.
В прокуратурі розповіли, що скоріш за все, під час прямого влучання ракети жінку викинуло з квартири на вулицю та присипало конструкціями зруйнованого підʼїзду.
"Станом на зараз відомо про 9 загиблих внаслідок ворожого обстрілу Новобаварського району Харкова", - повідомив глава ОВА,
Синєгубов розповів, що серед загиблих троє жінок 39, 68 та 86 років і четверо чоловіків віком 52, 64, 41 та 28 років. За його словами, сьогодні вдень рятувальники знайшли тіла ще двох жертв. Їхні дані ще встановлюються.
Нагадаємо, що сьогодні вдень росіяни вдарили по Харкову. Детальніше про це ми повідомляли в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.