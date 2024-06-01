UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл Харкова. Зросла кількість загиблих

Фото: росіяни обстріляли Харків (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти сьогодні в черговий раз обстріляли Харків. В результаті удару загинуло вже 9 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова та Харківської прокуратури.

"Між зруйнованим будинком та гаражем знайдено тіло 9-ї жертви. Попередньо, це тіло жінки", - повідомили правоохоронці.

В прокуратурі розповіли, що скоріш за все, під час прямого влучання ракети жінку викинуло з квартири на вулицю та присипало конструкціями зруйнованого підʼїзду.

"Станом на зараз відомо про 9 загиблих внаслідок ворожого обстрілу Новобаварського району Харкова", - повідомив глава ОВА,

Синєгубов розповів, що серед загиблих троє жінок 39, 68 та 86 років і четверо чоловіків віком 52, 64, 41 та 28 років. За його словами, сьогодні вдень рятувальники знайшли тіла ще двох жертв. Їхні дані ще встановлюються. 

 

Нагадаємо, що сьогодні вдень росіяни вдарили по Харкову. Детальніше про це ми повідомляли в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна Росії проти України