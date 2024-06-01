ua en ru
Сб, 01 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вдарили по Харкову

Харків, Субота 01 червня 2024 13:28
UA EN RU
Росіяни вдарили по Харкову Фото: армія РФ обстріляла Харків 1 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибух у Харкові пролунав у суботу, 1 червня. Росіяни вдарили по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

Вибух у Харкові пролунав після 13:15. Міський голова підтвердив, що окупанти обстріляли місто. Зафіксований "приліт" у Київському районі міста.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски російської авіацією керованих авіабомб, зокрема, і в напрямку Харкова.

Варто додати, що повітряна тривога у Харківській області триває вже понад сім годин. Її оголосили о 06:08.

Оновлено о 13:35

Голова Харківської ОВА повідомив, що о 13:16 окупанти вдарили керованим боєприпасом по лісосмузі Харківського району.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Обстріл Харкові 31 травня

Минулої ночі російська армія також вдарила по Харкову. Окупанти випустили зенітні ракети С-300 з Бєлгородської області. Внаслідок атаки була частково зруйнована п'ятиповерхівка. Також було влучання на територію підприємства у Харкові.

За останніми даними, через вчорашній обстріл Харкова загинули семеро осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Вибух Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Чому можна потрапити у розшук в "Резерв+" і що робити з цим статусом: пояснення Міноборони
Чому можна потрапити у розшук в "Резерв+" і що робити з цим статусом: пояснення Міноборони
DAILY
(Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна (Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде