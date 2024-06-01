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Обстрелы Харькова. Выросло количество погибших

Фото: россияне обстреляли Харьков (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты сегодня в очередной раз обстреляли Харьков. В результате удара погибло уже 9 человек.

"Между разрушенным домом и гаражом найдено тело 9-й жертвы. Предварительно это тело женщины", - сообщили правоохранители.

В прокуратуре рассказали, что, скорее всего, во время прямого попадания ракеты женщину выбросило из квартиры на улицу и присыпало конструкциями разрушенного подъезда.

"По состоянию на данный момент известно о 9 погибших в результате вражеских обстрелов Новобаварского района Харькова", - сообщил глава ОВА,

Синегубов рассказал, что среди погибших три женщины 39, 68 и 86 лет и четверо мужчин в возрасте 52, 64, 41 и 28 лет. По его словам, сегодня днем спасатели обнаружили тела еще двух жертв. Их данные еще устанавливаются.

 

Напомним, что сегодня днем россияне ударили по Харькову. Детальнее об этом мы сообщали в материале РБК-Украина.

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