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Обстріл Харкова: зросла кількість постраждалих

Фото: в Харкові зросла кількість постраждалих (t.me/DSNS_Kharkiv)
Автор: Каріна Левицька

В результаті ворожого ракетного удару по Харкову знову збільшилась кількість постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова та російське пропагандистське видання ТАСС.

Глава ОВА повідомив, що кількість постраждалих від російського удару нині зросла до 8 осіб. 

"Станом на зараз кількість постраждалих зросла до 8. З них сім осіб госпіталізовано, одній людині надана допомога на місці", - повідомив Синєгубов.

Тим часом російські ЗМІ почали поширювати інформацію, нібито під час удару по Харкову військові РФ вразили базу найманців.

 

Удар по Харкову

Сьогодні, 20 березня, у Харкові пролунав вибух. Пізніше з'ясувалося, що окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди.

Пізніше стало відомо про попадання в Холодногірському районі, постраждалих і сильну пожежу. Наразі через обстріл Харкова 20 березня вже відомо про п'ятьох загиблих.

Нагадаємо, що крім пожежі, викликаної обстрілом російських окупантів, у Харкові горить одноповерхова складська будівля на вулиці Греківській, в районі Левади. Її гасять вісім підрозділів на автоцистернах.

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ХарківВійна Росії проти України