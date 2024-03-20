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Обстрел Харькова: возросло количество пострадавших

Фото: в Харькове выросло количество пострадавших (t.me/DSNS_Kharkiv)
Автор: Карина Левицкая

В результате вражеского ракетного удара по Харькову снова увеличилось количество пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова и российское пропагандистское издание ТАСС.

Глава ОВА сообщил, что количество пострадавших от российского удара в настоящее время возросло до 8 человек. 

"По состоянию на сейчас количество пострадавших возросло до 8. Из них семь человек госпитализированы, одному человеку оказана помощь на месте", - сообщил Синегубов.

Тем временем российские СМИ начали распространять информацию, якобы во время удара по Харькову военные РФ поразили базу наемников.

 

Удар по Харькову

Сегодня, 20 марта, в Харькове раздался взрыв. Позже выяснилось, что оккупанты в очередной раз ударили по одному из районов Харькова. Под завалами могут находиться люди.

Позже стало известно о попадании в Холодногорском районе, пострадавших и сильном пожаре. Из-за обстрела Харькова 20 марта уже известно о пяти погибших.

Напомним, что кроме пожара, вызванного обстрелом российских оккупантов, в Харькове горит одноэтажное складское здание на улице Грековской, в районе Левады. Ее тушат восемь подразделений на автоцистернах.

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