UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл Харкова: з'явились фото та відео з місця ворожого удару

Фото: обстріл Харкова (t.me/UA_National_Police)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти сьогодні обстріляли Шевченківський район Харкова. В результаті обстрілу загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції України.

"Поліція документує наслідки обстрілу військовими РФ Шевченківського району Харкова", - повідомили правоохоронці.

 

За їх даними, попередньо, удар нанесений керованою авіабомбою. В результаті ворожого обстрілу одна людина померла, ще одного чоловіка було поранено.

 

"Дівчина 10 років отримала гостру реакцію на стрес. Пошкоджені будинки та навчальний заклад", - додали в поліції.

 

Удари росіян по Харкову

Нагадаємо, сьогодні близько 15 години в місті було чути звуки вибухів. Після цього місцева влада повідомила, що по Шевченківському району міста було завдано удар, ймовірно, КАБом. В результаті удару одна людина загинула. Також спочатку було відомо про одну постраждалу людину.

Крім того, російські війська били по Харкову у ніч із 5 на 6 квітня. Тоді було влучання поряд із житловою забудовою. Вже через годину окупанти завдали ще одного удару по Харкову.

Пізніше стало відомо, що в результаті нічної атаки шестеро людей загинуло, також є поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна Росії проти УкраїниОкупанти