Обстрел Харькова: появились фото и видео с места вражеского удара

Удары россиян по Харькову

Напомним, сегодня около 15 часов в городе были слышны звуки взрывов. После этого местные власти сообщили, что по Шевченковскому району города был нанесен удар, вероятно, КАБом. В результате удара один человек погиб. Также сначала было известно об одном пострадавшем человеке.

Кроме того, российские войска избивали по Харькову в ночь с 5 на 6 апреля. Тогда было попадание рядом с жилой застройкой. Уже через час оккупанты нанесли еще один удар по Харькову.

Позже стало известно, что в результате ночной атаки шесть человек погибли, также ранены.

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