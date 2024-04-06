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Обстріл Харкова: з'явились фото та відео з місця ворожого удару

Харків, Субота 06 квітня 2024 21:54
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Обстріл Харкова: з'явились фото та відео з місця ворожого удару Фото: обстріл Харкова (t.me/UA_National_Police)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти сьогодні обстріляли Шевченківський район Харкова. В результаті обстрілу загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції України.

"Поліція документує наслідки обстрілу військовими РФ Шевченківського району Харкова", - повідомили правоохоронці.

За їх даними, попередньо, удар нанесений керованою авіабомбою. В результаті ворожого обстрілу одна людина померла, ще одного чоловіка було поранено.

"Дівчина 10 років отримала гостру реакцію на стрес. Пошкоджені будинки та навчальний заклад", - додали в поліції.

Удари росіян по Харкову

Нагадаємо, сьогодні близько 15 години в місті було чути звуки вибухів. Після цього місцева влада повідомила, що по Шевченківському району міста було завдано удар, ймовірно, КАБом. В результаті удару одна людина загинула. Також спочатку було відомо про одну постраждалу людину.

Крім того, російські війська били по Харкову у ніч із 5 на 6 квітня. Тоді було влучання поряд із житловою забудовою. Вже через годину окупанти завдали ще одного удару по Харкову.

Пізніше стало відомо, що в результаті нічної атаки шестеро людей загинуло, також є поранені.

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Харків Війна Росії проти України Окупанти
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