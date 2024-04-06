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Обстрел Харькова: появились фото и видео с места вражеского удара

Харьков, Суббота 06 апреля 2024 21:54
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Обстрел Харькова: появились фото и видео с места вражеского удара Фото: обстрел Харькова (t.me/UA_National_Police)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты сегодня обстреляли Шевченковский район Харькова. В результате обстрела погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции Украины.

"Полиция документирует последствия обстрелов военными РФ Шевченковского района Харькова", - сообщили правоохранители.

По их данным, предварительно удар нанесен управляемой авиабомбой. В результате вражеского обстрела один человек умер, еще один мужчина был ранен.

"Девушка 10 лет получила острую реакцию на стресс. Повреждены дома и учебное заведение", - добавили в полиции.

Удары россиян по Харькову

Напомним, сегодня около 15 часов в городе были слышны звуки взрывов. После этого местные власти сообщили, что по Шевченковскому району города был нанесен удар, вероятно, КАБом. В результате удара один человек погиб. Также сначала было известно об одном пострадавшем человеке.

Кроме того, российские войска избивали по Харькову в ночь с 5 на 6 апреля. Тогда было попадание рядом с жилой застройкой. Уже через час оккупанты нанесли еще один удар по Харькову.

Позже стало известно, что в результате ночной атаки шесть человек погибли, также ранены.

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Харьков Война России против Украины Оккупанты
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