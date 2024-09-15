Обстріл Харкова: з-під завалів багатоповерхівки дістали тіло жінки
У неділю, 15 вересня, росіяни скинули керовану авіабомбу на житловий будинок у Харкові. За останніми даними, з-під завалів дістали тіло жінки, ще 42 особи поранено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова та канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"З під завалів у будинку, по якому сьогодні ворог вдарив КАБом, рятувальники витягли тіло жінки похилого віку. Тож маємо одну загиблу людину та 42 поранених", - повідомив Терехов.
Він додав, що пожежу загасили. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.
Інформацію про загиблу підтвердив і голова Харківської ОВА. За його словами, рятувальники деблокували тіло жінки з 9-го поверху будинку. Наразі правоохоронці працюють над ідентифікацією тіла.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл і вкотре закликав світ допомогти Україні захиститися від російської авіації та десятків КАБів, які щодня забирають життя українців.
"Цей терор може бути зупинений. Але щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями, які об'єктивно потрібні. Цю війну може завершити справедливо тільки рішучість. Саме рішучість найбільш ефективно захищає від терору", - написав він у своєму Telegram-каналі.
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