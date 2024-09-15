Обстріл Харкова: з-під завалів багатоповерхівки дістали тіло жінки

У неділю, 15 вересня, росіяни скинули керовану авіабомбу на житловий будинок у Харкові. За останніми даними, з-під завалів дістали тіло жінки, ще 42 особи поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова та канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"З під завалів у будинку, по якому сьогодні ворог вдарив КАБом, рятувальники витягли тіло жінки похилого віку. Тож маємо одну загиблу людину та 42 поранених", - повідомив Терехов.

Він додав, що пожежу загасили. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.

Інформацію про загиблу підтвердив і голова Харківської ОВА. За його словами, рятувальники деблокували тіло жінки з 9-го поверху будинку. Наразі правоохоронці працюють над ідентифікацією тіла.