Обстрел Харькова: из-под завалов многоэтажки достали тело женщины

В воскресенье, 15 сентября, россияне сбросили управляемую авиабомбу на жилой дом в Харькове. По последним данным, из-под завалов достали тело женщины, еще 42 человека ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова и канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Из под завалов в доме, по которому сегодня враг ударил КАБом, спасатели вытащили тело пожилой женщины. Поэтому есть один погибший человек и 42 раненых", - сообщил Терехов.

Он добавил, что пожар уже потушили. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры.

Информацию о погибшей подтвердил и глава Харьковской ОВА. По его словам, спасатели деблокировали тело женщины с 9 этажа дома. Правоохранители работают над идентификацией тела.