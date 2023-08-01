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Обстріл Харкова "Шахедами": внаслідок удару є поранений

Фото: російські війська вдарили по Харкову дронами-камікадзе, є поранений (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вдарили по Харкову дронами-камікадзе сьогодні вночі, 1 серпня. Внаслідок обстрілу, попередньо, поранення отримала одна людина.

Про це заявив начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За його словами, у місті зафіксовано щонайменше два влучення: одне — у будівлі ПТУ, друге — у центральній частині міста. У будівлі ПТУ, заздалегідь, не було людей, у центрі Харкова поранено одну людину, її стан перевіряють медики.

За даними кореспондента "Суспільного", близько половини триповерхової будівлі ПТУ зруйновано, внаслідок ворожого удару обрушився центральний корпус та два поверхи.

Обстріл Харкова 1 серпня

Російська окупаційна армія сьогодні вночі, 1 серпня, завдала серії ударів по Харкову та області за допомогою дронів-камікадзе. За даними ЗМІ, після серії вибухів у місті спостерігаються перебої зі світлом, також у деяких районах зникло водопостачання.

Днем раніше, 31 липня, у Харкові внаслідок російського ракетного удару з комплексу С-300 постраждала щонайменше одна людина.

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