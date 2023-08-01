Обстріл Харкова "Шахедами": внаслідок удару є поранений

За його словами, у місті зафіксовано щонайменше два влучення: одне — у будівлі ПТУ, друге — у центральній частині міста. У будівлі ПТУ, заздалегідь, не було людей, у центрі Харкова поранено одну людину, її стан перевіряють медики.

За даними кореспондента "Суспільного", близько половини триповерхової будівлі ПТУ зруйновано, внаслідок ворожого удару обрушився центральний корпус та два поверхи.

Обстріл Харкова 1 серпня

Російська окупаційна армія сьогодні вночі, 1 серпня, завдала серії ударів по Харкову та області за допомогою дронів-камікадзе. За даними ЗМІ, після серії вибухів у місті спостерігаються перебої зі світлом, також у деяких районах зникло водопостачання.

Днем раніше, 31 липня, у Харкові внаслідок російського ракетного удару з комплексу С-300 постраждала щонайменше одна людина.