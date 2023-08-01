Війська РФ завдали серію ударів по Харкову дронами-камікадзе

Війська РФ завдали серії ударів по Харкову та області за допомогою дронів-камікадзе сьогодні вночі, 1 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"Росіяни атакують Харків дронами. Вибухи лунають у Шевченківському районі. Вже три", - заявив мер Харкова.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також зазначив, що війська РФ били Харковом і області. Він також закликав жителів регіону до закінчення повітряної тривоги залишатися в укриттях.

У Харкові частково зникли світло та вода

За даними журналістів "Суспільного", після серії вибухів у місті спостерігаються перебої зі світлом, також у деяких районах зникло водопостачання.

На місці влучення виникла пожежа

Синєгубов зазначив, що на місці ударів росіян виникла пожежа.

"Окупанти завдали ударів по Харкову дронами-камікадзе. На місці влучення виникла пожежа, всі екстрені служби працюють. За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, інформація про постраждалих не надходила", - зазначив він.

Удари окупантів по Харкову та області

Війська РФ в останні тижні посилили комбіновані атаки по Харкову та області із застосуванням дронів-камікадзе та ракет різних типів.

Так, учора, 31 липня, у Харкові внаслідок російського ракетного удару з комплексу С-300 цієї ночі постраждала щонайменше одна людина.

Внаслідок ворожої атаки у Харкові в Новобаварському районі було потрапляння до складських приміщень одного з комерційних підприємств, внаслідок чого спалахнула пожежа на площі близько 200 кв. м.