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Обстрел Харькова "Шахедами": в результате удара есть раненый

Фото: российские войска ударили по Харькову дронами-камикадзе, есть раненый (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ударили по Харькову дронами-камикадзе сегодня ночью, 1 августа. В результате обстрела, предварительно, ранения получил один человек.

Об этом заявил начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, в городе зафиксировано, по меньшей мере, два попадания: одно — в здании ПТУ, второе — в центральной части города. В здании ПТУ, предварительно, не было людей, в центре Харькова ранен один человек, его состояние проверяют медики.

По данным корреспондента "Суспільного", около половины трехэтажного здания ПТУ разрушены, в результате вражеского удара обрушился центральный корпус и два этажа.

Обстрел Харькова 1 августа

Российская оккупационная армия сегодня ночью, 1 августа, нанесла серию ударов по Харькову и области с помощью дронов-камикадзе. По данным СМИ, после серии взрывов в городе наблюдаются перебои со светом, также в некоторых районах исчезло водоснабжение.

Днем ранее, 31 июля, в Харькове в результате российского ракетного удара из комплекса С-300 пострадал по меньшей мере один человек.

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