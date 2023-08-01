Обстрел Харькова "Шахедами": в результате удара есть раненый

Российские войска ударили по Харькову дронами-камикадзе сегодня ночью, 1 августа. В результате обстрела, предварительно, ранения получил один человек.
Об этом заявил начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
По его словам, в городе зафиксировано, по меньшей мере, два попадания: одно — в здании ПТУ, второе — в центральной части города. В здании ПТУ, предварительно, не было людей, в центре Харькова ранен один человек, его состояние проверяют медики.
По данным корреспондента "Суспільного", около половины трехэтажного здания ПТУ разрушены, в результате вражеского удара обрушился центральный корпус и два этажа.
Обстрел Харькова 1 августа
Российская оккупационная армия сегодня ночью, 1 августа, нанесла серию ударов по Харькову и области с помощью дронов-камикадзе. По данным СМИ, после серии взрывов в городе наблюдаются перебои со светом, также в некоторых районах исчезло водоснабжение.
Днем ранее, 31 июля, в Харькове в результате российского ракетного удара из комплекса С-300 пострадал по меньшей мере один человек.
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