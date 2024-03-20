Обстріл Харкова: рятувальники показали фото з місця гасіння масштабної пожежі
Рятувальники показали фото пожежі в Харкові, яка сталася через ракетний удар Росії 20 березня. Пожежу гасять на площі 2 тисячі кв. м.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
"Сьогодні близько 13-ї години внаслідок ворожого удару в виробничу будівлю на території одного з підприємств міста сталося загорання на площі понад 2 тис. кв. м.", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у ДСНС, на місці події виявлено тіло загиблої особи.
"Також відомо про 5 постраждалих. Під завалами ще можуть бути люди", - попереджають рятувальники.
Обстріл Харкова
Нагадаємо, у Харкові 20 березня пролунав вибух. Пізніше з'ясувалося, що окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди.
Пізніше стало відомо про попадання в Холодногірському районі, постраждалих і сильну пожежу. Наразі через обстріл Харкова 20 березня вже відомо про трьох загиблих та п'ятьох поранених. Окупанти вдарили по друкарні.
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