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Обстріл Харкова: рятувальники показали фото з місця гасіння масштабної пожежі

Харків, Середа 20 березня 2024 15:18
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Обстріл Харкова: рятувальники показали фото з місця гасіння масштабної пожежі Фото: ДСНС показала фото з місця гасіння масштабної пожежі після удару РФ 20 березня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Рятувальники показали фото пожежі в Харкові, яка сталася через ракетний удар Росії 20 березня. Пожежу гасять на площі 2 тисячі кв. м.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Сьогодні близько 13-ї години внаслідок ворожого удару в виробничу будівлю на території одного з підприємств міста сталося загорання на площі понад 2 тис. кв. м.", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у ДСНС, на місці події виявлено тіло загиблої особи.

"Також відомо про 5 постраждалих. Під завалами ще можуть бути люди", - попереджають рятувальники.

Обстріл Харкова

Нагадаємо, у Харкові 20 березня пролунав вибух. Пізніше з'ясувалося, що окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди.

Пізніше стало відомо про попадання в Холодногірському районі, постраждалих і сильну пожежу. Наразі через обстріл Харкова 20 березня вже відомо про трьох загиблих та п'ятьох поранених. Окупанти вдарили по друкарні.

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