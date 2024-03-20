Обстрел Харькова: спасатели показали фото с места тушения масштабного пожара
Спасатели показали фото пожара в Харькове, который произошел из-за ракетного удара России 20 марта. Пожар тушат на площади в 2 тысячи кв. м.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"Сегодня около 13 часов в результате вражеского удара в производственное здание на территории одного из предприятий города произошло возгорание на площади более 2 тыс. кв. м.", - говорится в сообщении.
Как отметили в ГСЧС, на месте происшествия обнаружено тело погибшего лица.
"Также известно о 5 пострадавших. Под завалами еще могут быть люди", - предупреждают спасатели.
Обстрел Харькова
Напомним, в Харькове 20 марта раздался взрыв. Позже выяснилось, что оккупанты в который раз ударили по одному из районов Харькова. Под завалами могут находиться люди.
Позже стало известно о попадании в Холодногорском районе, пострадавших и сильном пожаре.Из-за обстрела Харькова 20 марта уже известно о трех погибших и пятерых раненых. Оккупанты ударили по типографии.
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