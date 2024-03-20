ua en ru
Ср, 20 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел Харькова: спасатели показали фото с места тушения масштабного пожара

Харьков, Среда 20 марта 2024 15:18
UA EN RU
Обстрел Харькова: спасатели показали фото с места тушения масштабного пожара Фото: ГСЧС показала фото с места тушения масштабного пожара после удара РФ 20 марта (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Спасатели показали фото пожара в Харькове, который произошел из-за ракетного удара России 20 марта. Пожар тушат на площади в 2 тысячи кв. м.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Сегодня около 13 часов в результате вражеского удара в производственное здание на территории одного из предприятий города произошло возгорание на площади более 2 тыс. кв. м.", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГСЧС, на месте происшествия обнаружено тело погибшего лица.

"Также известно о 5 пострадавших. Под завалами еще могут быть люди", - предупреждают спасатели.

Обстрел Харькова

Напомним, в Харькове 20 марта раздался взрыв. Позже выяснилось, что оккупанты в который раз ударили по одному из районов Харькова. Под завалами могут находиться люди.

Позже стало известно о попадании в Холодногорском районе, пострадавших и сильном пожаре.Из-за обстрела Харькова 20 марта уже известно о трех погибших и пятерых раненых. Оккупанты ударили по типографии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
NEWS
Боррель: ЕС будет трудно выделить 50 млрд евро для Украины, если США прекратят поддержку
Боррель: ЕС будет трудно выделить 50 млрд евро для Украины, если США прекратят поддержку
DAILY
"Все не может держаться на нас". Как 47-я бригада уничтожает россиян под Авдеевкой
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Все не может держаться на нас". Как 47-я бригада уничтожает россиян под Авдеевкой