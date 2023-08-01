Обстріл Харкова: дрон влучив в гуртожиток, виникла пожежа

Очільник міста зазначив, що по Харкову зафіксовано щонайменше три "прильоти". Усі вони в середмісті.

"Один з дронів зруйнував два поверхи одного з гуртожитків. Там пожежа, працюють підрозділи ДСНС. Інформація про постраждалих наразі уточнюється", - йдеться у повідомленні мера.

Внаслідок обстрілу Харкова є поранений

Начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко повідомив, що внаслідок російської атаки дронами в центрі Харкова поранений один чоловік. Його стан перевіряють медики.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що поранений чоловік є охоронцем спортивного об'єкта, по якому влучив російський безпілотник.

"Влучання були на території одного з навчальних закладів на території Салтівського району та по будівлі одного зі спортивних об'єктів у Шевченківському районі. Чоловіка госпіталізували", - зазначив Чубенко.

Перші фото наслідків російської атаки на Харків

Пожежа в гуртожитку, внаслідок удару дронами

Атака дронами на Харків

Російська окупаційна армія сьогодні вночі, 1 серпня завдала серії ударів по Харкову та області за допомогою дронів-камікадзе. За даними ЗМІ, після серії вибухів у місті спостерігаються перебої зі світлом, також у деяких районах зникло водопостачання.

31 липня, у Харкові внаслідок російського ракетного удару з комплексу С-300 цієї ночі постраждала щонайменше одна людина.