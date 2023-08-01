Обстрел Харькова: русский дрон попал в общежитие, возник пожар

Глава города отметил, что по Харькову зафиксировано по меньшей мере три "прилета". Все они в центре города.

"Один из дронов разрушил два этажа одного из общежитий. Там пожар, работают подразделения ГСЧС. Информация о пострадавших сейчас уточняется", - говорится в сообщении мэра.

В результате обстрела Харькова есть раненый

Начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошенко сообщил, что в результате российской атаки дронами в центре Харькова ранен один человек. Его состояние проверяют медики.

Атака дронами на Харьков.

Российская оккупационная армия сегодня ночью, 1 августа нанесла серию ударов по Харькову и области с помощью дронов-камикадзе. По данным СМИ, после серии взрывов в городе наблюдаются перебои со светом, также в некоторых районах исчезло водоснабжение.

31 июля, в Харькове в результате российского ракетного удара из комплекса С-300 этой ночью пострадал по меньшей мере один человек.