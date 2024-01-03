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Обстріл Харкова: російська ракета влучила в школу, - ЗМІ

Фото: російська ракета влучила в школу у Харкові (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські окупаційні війська обстріляли місто Харків ввечері 2 січня. Ракета влучила в будівлю школи у Основ'янському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Внаслідок російської атаки ракета влучила  по одній зі шкіл Основ’янського району Харкова. Зазначається, що частина двоповерхової будівлі обвалилася.

Стверджується, що на місці вибуху утворилася вирва діаметром близько десяти метрів, вона наповнена водою. Рятувальники припускають, що ракетний удар пошкодив підземний водогін. 

Також у щонайменше трьох приватних будинках поблизу побило вікна.

Опублікували й фото наслідків російського ракетного удару:

Обстріл Харкова

Ввечері, 2 січня, в Харкові пролунали потужні вибухи. Російська Федерація вкотре атакувала місто. Внаслідок атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру. 

Також мер міста Ігор Техеров повідомляв про "приліт" поряд з житловим будинком. Голова Харківської ОВА зазначав, що, за попередніми даними, окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300.

 

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Війна Росії проти Україниобстрел Харькова