Обстріл Харкова: росіяни знову використали ФАБ-500

Російські окупанти сьогодні, 2 липня, для обстрілу Харкова, ймовірно, використали свої авіабомби ФАБ-500.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру в Telegram.
Правоохоронці нагадали, що росіяни вдарили по Харкову близько 16:00. Під атакою знаходилася промислова зона у Немишлянському та Індустріальному районах.
Внаслідок обстрілу є четверо постраждалих. У 51-річної жінки легкі тілесні ушкодження та гостра реакція на стрес. 26-річна жінка отримала поранення пальців руки. У 12-річної дівчинки та її 15-річного брата контузії.
"Попередньо, ворог вкотре вдарив по місту двома ФАБ-500 з УМПК з території Бєлгородської області", - уточнили в прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, 27 червня російські окупанти вдарили по Харкову за допомогою авіабомб. Внаслідок атаки були постраждалі, також пошкоджено приватне майно.
Пізніше у прокуратурі уточнили, що росіяни для обстрілу вперше використовували авіабомби ФАБ-500 із модулем планування та корекції.
Більш детально про такі авіабомби - у матеріалі РБК-Україна.
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