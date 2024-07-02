Обстрел Харькова: россияне снова использовали ФАБ-500

Российские оккупанты сегодня, 2 июля, для обстрела Харькова, вероятно, использовали свои авиабомбы ФАБ-500.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в Telegram.
Правоохранители напомнили, что россияне ударили по Харькову около 16:00. Под атакой находилась промышленная зона в Немышлянском и Индустриальном районах.
В результате обстрела есть четверо пострадавших. У 51-летней женщины легкие телесные повреждения и острая реакция на стресс. 26-летняя женщина получила ранения пальцев руки. У 12-летней девочки и ее 15-летнего брата контузии.
"Предварительно, враг в очередной раз ударил по городу двумя ФАБ-500 с УМПК с территории Белгородской области", - уточнили в прокуратуре.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, 27 июня российские оккупанты ударили по Харькову при помощи авиабомб. В результате атаки были пострадавшие, также повреждено частное имущество.
Позже в прокуратуре уточнили, что россияне для обстрела впервые использовали авиабомбы ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции.
Более детально о таких авиабомбах - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.