Обстріл Харкова: РФ запустила 12 ракет, значна частина міста без опалення

"Харків сьогодні вранці пережив чергову масову ракетну атаку по обʼєктах енергетики. Ворог запустив по місту 12 ракет, всі вони були націлені по наших котельнях, по наших ТЕЦ, по обʼєктах електроенергетики", - розповів він.

Значна частина міста без опалення

Внаслідок удару по обʼєктах теплоенергетики, значна частина Харкова без опалення.

"На теперішній час постраждали чотири людини. Також вранці Харків атакували кілька "Шахедів" постраждали приватні житлові будинки", - зазначив мер.

Введені аварійні відключення світла

Крім того, введені спеціальні графіки відключення світла у Харкові.

"Невдовзі графіки аварійних відключень мають зʼявитися на сайті обленерго. Утім, нам вдалося забезпечити нормальну роботу міського електротранспорту. Зараз у Харкові відкриті усі пункти Незламності, які забезпечені усім необхідним", - зазначив Терехов.

