Обстрел Харькова: РФ запустила 12 ракет, значительная часть города без отопления

Россия массированно атаковала Харьков, запустив по городу 12 ракет. Сейчас значительная часть города без отопления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
"Харьков сегодня утром пережил очередную массовую ракетную атаку по объектам энергетики. Враг запустил по городу 12 ракет, все они были нацелены по нашим котельным, по нашим ТЭЦ, по объектам электроэнергетики", - рассказал он.
В результате удара по объектам теплоэнергетики, значительная часть Харькова без отопления.
"В настоящее время пострадали четыре человека. Также утром Харьков атаковали несколько "Шахедов", пострадали частные жилые дома", - отметил мэр.
Кроме того, введены специальные графики отключения света в Харькове.
"Вскоре графики аварийных отключений должны появиться на сайте облэнерго. Впрочем, нам удалось обеспечить нормальную работу городского электротранспорта. Сейчас в Харькове открыты все пункты Незламности, которые обеспечены всем необходимым", - отметил Терехов.
Российские оккупанты снова массированно атаковали Украину дронами и ракетами. Под ударом снова оказалась энергетика страны.
Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, Россия выпустила по Украине более 70 ракет и 100 дронов. Более 50 ракет и значительную часть беспилотников удалось сбить.
В частности, войска РФ массированно атаковали Харьков баллистическими ракетами. В городе вспыхнули пожары, есть повреждения инфраструктуры.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.