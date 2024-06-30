Обстріл Харкова. РФ ударила по терміналу "Нової пошти", 9 людей шукають

Обстріл Харкова

Вдень 30 червня у Харкові пролунав вибух. Як повідомив відразу ж мер міста Ігор Терехов, росіяни влучили керованою авіабомбою в цивільне підприємство майже в центрі Харкова. Спочатку було відомо про п'ятьох постраждалих, але потім їх кількість зросла.

Харків останнім часом регулярно потерпає від ударів КАБами. Днями росіяни вперше скинули на місто керовану ФАБ-500. Вона удвічі потужніша за бомби, які росіяни скидали на Харків раніше.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що системи ППО не допоможуть захистити Україну від російських керованих авіабомб. Для цього, за його словами, українській армії потрібна далекобійна зброя.

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