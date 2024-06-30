Обстрел Харькова. РФ ударила по терминалу "Новой почты", 9 человек ищут

Обстрел Харькова

Днем 30 июня в Харькове раздался взрыв. Как сообщил сразу же мэр города Игорь Терехов, россияне попали управляемой авиабомбой в гражданское предприятие почти в центре Харькова. Сначала было известно о пяти пострадавших, но затем их количество выросло.

Харьков в последнее время регулярно страдает от ударов КАБами. На днях россияне впервые сбросили на город управляемую ФАБ-500. Она вдвое мощнее бомб, которые россияне сбрасывали на Харьков раньше.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что системы ПВО не помогут защитить Украину от российских управляемых авиабомб. Для этого, по его словам, украинской армии нужно дальнобойное оружие.

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