Обстріл Харкова: пошкоджено п'ятиповерхівку, є поранені

Нагадаємо, ми повідомляли, що російські війська вдарили по житловій забудові Харкова.

Зазначимо, що окупанти від 10 травня все частіше обстрілюють Харків та область. Окупанти також намагаються прорвати оборону Збройних сил України по лінії фронту, що пролягає в області.

Крім того, ми писали, що вчора росіяни також вдарили по житловій будівлі. Відомо про понад 20 постраждалих. Детальніше про вчорашній обстріл в матеріалі РБК-Україна.

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