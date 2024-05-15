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Обстріл Харкова: пошкоджено п'ятиповерхівку, є поранені

Фото: росіяни обстріляли Харків (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 15 травня, російські окупанти поцілили по житловій багатоповерхівці в Харкові. Вже відомо про перших травмованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Внаслідок обстрілу Шевченківського району Харкова пошкоджено 5-поверхову будівлю", - повідомив Синєгубов.

Він розповів, що від ворожого удару постраждали двоє цивільних чоловіків 40 та 20 років. Їх обох було госпіталізовано. 

 

Нагадаємо, ми повідомляли, що російські війська вдарили по житловій забудові Харкова.

Зазначимо, що окупанти від 10 травня все частіше обстрілюють Харків та область. Окупанти також намагаються прорвати оборону Збройних сил України по лінії фронту, що пролягає в області.

Крім того, ми писали, що вчора росіяни також вдарили по житловій будівлі. Відомо про понад 20 постраждалих. Детальніше про вчорашній обстріл в матеріалі РБК-Україна.

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ХарківВійна Росії проти УкраїниОкупанти