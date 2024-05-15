RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел Харькова: повреждена пятиэтажка, есть раненые

Фото: россияне обстреляли Харьков (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 15 мая, российские оккупанты попали по жилой многоэтажке в Харькове. Уже известно о первых травмированных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВО Олега Синегубова.

"В результате обстрела Шевченковского района Харькова повреждено 5-этажное здание", - сообщил Синегубов.

Он рассказал, что от вражеского удара пострадали двое гражданских мужчин 40 и 20 лет. Они оба были госпитализированы. 

Напомним, мы сообщали, что российские войска ударили по жилой застройке Харькова.

Отметим, что оккупанты от 10 мая все чаще обстреливают Харьков и область. Оккупанты также пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины по линии фронта, пролегающей в области.

Кроме того, мы писали, что вчера россияне также ударили по жилому зданию. Известно более 20 пострадавших. Детальнее о вчерашнем обстреле в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна России против УкраиныОккупанты