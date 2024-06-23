Обстрел Харькова: в ОВА рассказали о состоянии пострадавших

Фото: в ОВА рассказали о состоянии пострадавших после обстрела Харькова 22 июня (facebook.com/DSNSKHARKIV)

После обстрела Харькова 22 июня, в больнице находятся больше 40 людей. Четверо из них - в тяжелом состоянии.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По его словам, в больницах области оказывают помощь 41 пострадавшему, из них - трое детей. "Четверо пациентов - в тяжелом состоянии, прооперированы. Состояние детей 12 и 13 лет - среднее, с положительной динамикой. Еще одна 17-летняя девушка лечится амбулаторно", - рассказал он. Синегубов отметил, что вероятнее всего, это не окончательные данные, ведь люди продолжают обращаться за медицинской помощью после обстрелов.