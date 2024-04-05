Обстріл Харкова: в ОВА розповіли про наслідки

Обстріли Харкова

Російські війська в ніч із 4 на 5 квітня атакували територію України ударними дронами та ракетами. Так, пізно ввечері стало відомо про серію вибухів у Харкові.

Зазначимо, що за 4 квітня РФ атакувала Харків двічі. До цього загарбники РФ атакували Харків дронами "Шахед". Декілька БПЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки. Під час повторного удару, загинули троє рятувальників, що займалися ліквідацією наслідків попереднього "прильоту". Наразі відомо про 12 поранених та 4 загиблих через атаку РФ на Харків. Крім того, в Харківській області було пошкоджено енергооб'єкт.

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