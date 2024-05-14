Обстріл Харкова: у мерії повідомили про 18 постраждалих, серед них діти

"За оновленими даними, кількість постраждалих збільшилася до 15", - повідомив чиновник.

За його словами, серед травмованих - чоловік 28 років у важкому стані та 78-річна жінка в середньому стані, їх госпіталізували.

"5 осіб із гострою реакцією на стрес. Серед них двоє дітей 8 і 12 років", - додав очільник області.

Також одна дитина госпіталізована з легкими травмами. Синєгубов заявив, що інформація буде оновлюватися.

Дані МВС

Клименко повідомив, що постраждали 16 осіб, серед них троє дітей.

Фото: Наслідки ударів по Харкову (t.me/Klymenko_MVS)

За словами Синєгубова, кількість постраждалих становить уже 17 осіб.

"Серед них 12-річний хлопчик і дівчинка 8 років. Вони в середньому стані. 10 жінок і 5 чоловіків. Найстаршому чоловіку 87 років", - написав він.

Водночас 1 цивільний чоловік у важкому стані, 11 осіб отримали травми середнього ступеня, а 5 у легкому стані.

Станом на 18:36 стало відомо, що постраждали 18 осіб. Про це заявив Ігор Терехов.