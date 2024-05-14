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Обстріл Харкова: у мерії повідомили про 18 постраждалих, серед них діти

Архівне фото: через обстріл Харкова постраждало 17 людей (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Через сьогоднішній російський удар по центру Харкова постраждало 18 осіб. Серед них є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської ОВА Олега Синєгубова, главу МВС Ігоря Клименка і мера Харкова Ігоря Терехова.

"За оновленими даними, кількість постраждалих збільшилася до 15", - повідомив чиновник.

За його словами, серед травмованих - чоловік 28 років у важкому стані та 78-річна жінка в середньому стані, їх госпіталізували.

"5 осіб із гострою реакцією на стрес. Серед них двоє дітей 8 і 12 років", - додав очільник області.

Також одна дитина госпіталізована з легкими травмами. Синєгубов заявив, що інформація буде оновлюватися. 

Дані МВС

Клименко повідомив, що постраждали 16 осіб, серед них троє дітей.

Фото: Наслідки ударів по Харкову (t.me/Klymenko_MVS)

За словами Синєгубова, кількість постраждалих становить уже 17 осіб

"Серед них 12-річний хлопчик і дівчинка 8 років. Вони в середньому стані.  10 жінок і 5 чоловіків. Найстаршому чоловіку 87 років", - написав він.

Водночас 1 цивільний чоловік у важкому стані, 11 осіб отримали травми середнього ступеня, а 5 у легкому стані. 

Станом на 18:36 стало відомо, що постраждали 18 осіб. Про це заявив Ігор Терехов. 

Обстріли Харкова

Сьогодні вдень російські війська завдали удару по Харкову. Мер міста Ігор Терехов повідомляв про влучання в багатоповерхівку в центрі міста.

Крім цього рано вранці росіяни вже обстрілювали Харків за допомогою двох керованих авіабомб.

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