Обстріл Харкова: у мерії повідомили про 18 постраждалих, серед них діти

Через сьогоднішній російський удар по центру Харкова постраждало 18 осіб. Серед них є діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської ОВА Олега Синєгубова, главу МВС Ігоря Клименка і мера Харкова Ігоря Терехова.
"За оновленими даними, кількість постраждалих збільшилася до 15", - повідомив чиновник.
За його словами, серед травмованих - чоловік 28 років у важкому стані та 78-річна жінка в середньому стані, їх госпіталізували.
"5 осіб із гострою реакцією на стрес. Серед них двоє дітей 8 і 12 років", - додав очільник області.
Також одна дитина госпіталізована з легкими травмами. Синєгубов заявив, що інформація буде оновлюватися.
Клименко повідомив, що постраждали 16 осіб, серед них троє дітей.
Фото: Наслідки ударів по Харкову (t.me/Klymenko_MVS)
За словами Синєгубова, кількість постраждалих становить уже 17 осіб.
"Серед них 12-річний хлопчик і дівчинка 8 років. Вони в середньому стані. 10 жінок і 5 чоловіків. Найстаршому чоловіку 87 років", - написав він.
Водночас 1 цивільний чоловік у важкому стані, 11 осіб отримали травми середнього ступеня, а 5 у легкому стані.
Станом на 18:36 стало відомо, що постраждали 18 осіб. Про це заявив Ігор Терехов.
Сьогодні вдень російські війська завдали удару по Харкову. Мер міста Ігор Терехов повідомляв про влучання в багатоповерхівку в центрі міста.
Крім цього рано вранці росіяни вже обстрілювали Харків за допомогою двох керованих авіабомб.
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