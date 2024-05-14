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Обстрел Харькова: в ОВА сообщили о 17 пострадавших, среди них дети

Архивное фото: из-за обстрела Харькова пострадало 17 человек (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Из-за сегодняшнего российского удара по центру Харькова пострадало 17 человек. Среди них есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и главу МВД Игоря Клименко.

"По обновленным данным, количество пострадавших увеличилось до 15", - сообщил чиновник.

По его словам, среди травмированных - мужчина 28 лет в тяжелом состоянии и 78-летняя женщина в среднем состоянии, их госпитализировали.

"5 человек с острой реакцией на стресс. Среди них двое детей 8 и 12 лет", - добавил глава области.

Также один ребенок госпитализирован с легкими травмами. Синегубов заявил, что информация будет обновляться. 

Данные МВД

Клименко сообщил, что пострадали 16 человек, среди них трое детей.

Фото: Последствия ударов по Харькову (t.me/Klymenko_MVS)

По словам Синегубова, количество пострадавших составляет уже 17 человек

"Среди них 12-летний мальчик и девочка 8 лет. Они в среднем состоянии.  10 женщин и 5 мужчин. Самому старшему мужчине 87 лет", - написал он.

В то же время 1 гражданский мужчина в тяжелом состоянии, 11 человек получили травмы средней степени, а 5 в легком состоянии. 

Обстрелы Харькова

Сегодня днем российские войска нанесли удар по Харькову. Мэр города Игорь Терехов сообщал о попадании в многоэтажку в центре города.

Кроме этого ранним утром россияне уже обстреливали Харьков с помощью двух управляемых авиабомб.

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