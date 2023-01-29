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Обстріл Харкова: окупанти влучили у житловий будинок, почалася пожежа

Фото: російські військові завдали ракетного удару по Харкову (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні ввечері, 29 січня, завдали ракетного удару по Харкову. Ракета влучила у житловий будинок, спричинивши серйозні руйнування.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Під ударом Київський район міста. Потрапляння до житлового будинку. У будівлі пожежа. Сильні пошкодження. За інформацією, яка потребує підтвердження, є постраждалі", - зазначив Терехов.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, в один із будинків у центрі міста окупанти, попередньо, вдарили ракетою С-300. На місці працюють усі екстрені служби. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 29 січня ввечері росіяни вдарили запальними снарядами по Бериславському району Херсонської області.

Також ми писали, що вчора, 28 січня, російські війська масовано обстріляли Харківську область, є постраждала.

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