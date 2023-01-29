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Обстрел Харькова: оккупанты попали в жилой дом, начался пожар

Фото: российские военные нанесли ракетный удар по Харькову (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня вечером, 29 января, нанесли ракетный удар по Харькову. Ракета попала в жилой дом, вызвав серьезные разрушения.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Под ударом Киевский район города. Попадание в жилой дом. В здании пожар. Сильные повреждения. По информации, требующей подтверждения, есть пострадавшие", - отметил Терехов.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в один из домов в центре города оккупанты, предварительно, ударили ракетой С-300. На месте работают все экстренные службы. Информация о пострадавших и разрушения уточняется.

Напомним, ранее стало известно, что 29 января вечером россияне ударили зажигательными снарядами по Бериславскому району Херсонской области.

Также мы писали, что вчера, 28 января, российские войска массированно обстреляли Харьковскую область, есть пострадавшая.

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