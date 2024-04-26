UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл Харкова: в лікарні помер поліцейський, який отримав поранення від удару "Шахеда"

Архівне фото: в лікарні помер поліцейський, який отримав поранення від удару "Шахеда" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У лікарні сьогодні помер полковник поліції Олександр Іванов, який отримав поранення під час повторного удару "Шахеда" по Харкову в ніч проти 4 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника ГУНП у Харківській області Володимира Тимошка.

"Сьогодні о 18:47 обірвалося земне життя полковника поліції Олександра Іванова", - написав Тимошко.

За його словами, його було поранено 4 квітня, тієї ночі Харків атакували шістьма дронами Shahed.

Фото: Поліцейський (facebook.com/v.tymoshko)

"Олександр із колегами одразу прибули на місце і разом із працівниками ДСНС почали ліквідувати наслідки варварського удару по житловому будинку в Новобаварському районі міста", - написав голова ГУНП.

Через 40 хвилин росіяни вдарили повторно, тоді загинули троє рятувальників, а поліцейський отримав тяжкі поранення.

Удар по Харкову 4 квітня

Росіяни обстріляли дронами-камікадзе багатоповерхівки та приватні будинки у Харкові. Коли на місце прибули рятувальники та поліція, окупанти ще раз вдарили містом. За останніми даними, в результаті атаки загинули чотири особи, 12 людей отримали поранення.

Серед загиблих виявилося троє рятувальників – Логінов Владислав, Байдалінов Сергій, Матюшенко Володимир.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяХарківВійна в Україні