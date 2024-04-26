Обстрел Харькова: в больнице умер полицейский, получивший ранение от удара "Шахеда"

"Сегодня в 18:47 оборвалась земная жизнь полковника полиции Александра Иванова", - написал Тимошко.

По его словам, он был ранен 4 апреля, в ту ночь Харьков атаковали шестью дронами Shahed.

Фото: Полицейский (facebook.com/v.tymoshko)

"Александр с коллегами сразу прибыли на место и вместе с работниками ГСЧС начали ликвидировать последствия варварского удара по жилому дому в Новобаварском районе города", - написал глава ГУНП.

Через 40 минут россияне ударили повторно, тогда погибли три спасателя, а полицейский получил тяжелые ранения.