Обстріл Харкова: кількість поранених зросла, ДСНС показала фото ліквідації наслідків удару

У Службі зазначили, що за оновленими даними вже відомо про 29 постраждалих у Харкові через обстріл. Раніше було відомо про 28 постраждалих.

"Ще двох чоловіків вдалось врятувати", - передали в ДСНС.

Кількість загиблих залишилася тією самою - троє людей.

"Удень 17 травня ворожа авіація знову завдала удару по місту Харкову, у результаті чого сталася масштабна пожежа... Роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки тривають", - йдеться в повідомленні.

Обстріл Харкова 17 травня

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 17 травня, російські окупанти завдали ударів по Харкову. В місті було зафіксовано кілька "прильотів"

Внаслідок ворожої атаки у місті було поранено велику кількість громадян, за останніми даними також загинули три людини.

Детальніше про російський обстріл Харкова та наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.