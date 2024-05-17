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Обстріл Харкова: кількість жертв та поранених зросла

Україна, П'ятниця 17 травня 2024 20:46
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Обстріл Харкова: кількість жертв та поранених зросла Фото: росіяни обстріляли Харків (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові сьогодні вкотре завдали ударів по Харкову. Наразі відомо, що зросла кількість жертв та поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Харкова Ігоря Терехова.

За словами Терехова, кількість постраждалих вже досягла 28. Крім того, зросла й кількість жертв від російської агресії.

"І загиблих, і поранених в наслідок сьогоднішнього удару по Харкову, на жаль, вже більше. Вбитих росіянами троє, поранених 28", - повідомив мер міста.

Нагадаємо, сьогодні, 17 травня, росіяни обстріляли Харків. В результаті чого було поранено велику кількість людей. Детальніше про обстріл та його наслідки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо також, що від 10 травня в Харківській області загострилась ситуація на фронті. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сьогодні розповів, що росіяни розширили зону бойових дій на 70 кілометрів.

Детальніше про думку Сирського з цього приводу та ймовірний намір РФ, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Напружена ситуація також спостерігається у Вовчанську. Окупанти щоденно обстрілюють місто, тому наразі там проводиться евакуація. РБК-Україна писало, куди звернутись, якщо вам необхідна допомога з евакуацією.

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