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Обстрел Харькова: число раненых увеличилось, ГСЧС показала фото ликвидации последствий удара

Фото: последствия российских обстрелов Харькова 17 мая (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове увеличилось количество раненых почти до 30 человек из-за сегодняшнего российского воздушного удара, совершенного врагом днем с применением авиации. Спасатели показали фото ликвидации последствий атаки противника по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине (ГСЧС).

В Службе отметили, что по обновленным данным уже известно о 29 пострадавших в Харькове из-за обстрела. Ранее было известно о 28 пострадавших.

"Еще двух мужчин удалось спасти", - передали в ГСЧС.

Количество погибших осталось прежним - три человека.

"Днем 17 мая вражеская авиация снова нанесла удар по городу Харькову, в результате чего произошел масштабный пожар... Работы по ликвидации последствий вражеской атаки продолжаются", - говорится в сообщении.

 

Обстрел Харькова 17 мая

Ранее сообщалось, что в пятницу, 17 мая, российские оккупанты нанесли удары по Харькову. В городе было зафиксировано несколько "прилетов"

В результате вражеской атаки в городе было ранено большое количество граждан, по последним данным также погибли три человека.

Подробнее о российском обстреле Харькова и последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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