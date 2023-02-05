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Обстрел Харькова: горит жилая застройка, уже 3 раненых

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Харьков, Воскресенье 05 февраля 2023 09:25
Обстрел Харькова: горит жилая застройка, уже 3 раненых Фото: оккупанты обстреляли Харьков 5 февраля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

После попадания двух ракет в жилую застройку в центре Харькова в воскресенье, 5 февраля, возник пожар. Уже известно о трех раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Есть попадание в жилую застройку в центре города. Произошел пожар. Сейчас известно о трех пострадавших: 54-летняя женщина и двое мужчин 51 и 55 лет", - рассказал он.

По словам главы региона, женщина госпитализирована с осколочными ранениями, мужчинам помощь оказали на месте.

"Данные о пострадавших уточняются. На месте работают все экстренные службы", - добавил Синегубов.

Обновлено. Как рассказал представитель областного управления спасателей Евгений Василенко, ракета попала в пятиэтажное здание высшего учебного заведения и нанесла серьезные разрушения.

"Повредила строительные конструкции пятого и четвертого этажей. Площадь пожара составила 50 кв.м", - сказал он.

Как сообщалось, российские оккупанты атаковали центр Харькова двумя ракетами С-300. Зафиксирован "прилет" в жилую постройку. Изначально сообщалось об одном пострадавшем.

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