ua en ru
Ср, 03 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел Харькова: есть "прилет" возле жилого дома, повреждена гражданская инфраструктура

Харьков, Вторник 02 января 2024 23:36
UA EN RU
Обстрел Харькова: есть "прилет" возле жилого дома, повреждена гражданская инфраструктура Фото: последствия российских обстрелов Харькова вечером 2 января (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская Федерация в очередной раз нанесла удары по Харькову сегодня вечером, 2 января. В результате атаки в городе повреждена гражданская инфраструктура, также есть "прилет" рядом с жилым домом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления главы Харьковской ОВА Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова.

По данным руководителя Харьковской областной военной администрации, из-за очередного обстрела Харькова российскими оккупационными войсками обнаружены повреждения гражданской инфраструктуры. Есть и повреждение образовательного учреждения.

"На данный момент - без пострадавших. Службы продолжают обследование", - отметил Синегубов.

В то же время, мэр города Игорь Терехов сообщил, что зафиксирован также "прилет" рядом с жилым домом.

"Выбитые стекла, информация о пострадавших уточняется. Это очередной террористический обстрел Харькова и попытка запугать мирных жителей", - отметил мэр.

Взрывы в Харькове

Стоит отметить, что сегодня вечером, 2 января, в Харькове прогремели мощные взрывы. Воздушные Силы ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения для Харьковской области, а затем и о пролете ракеты в направлении города Харьков.

Глава ОВА сообщил, что, по предварительным данным, оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300.

Массированный удар россиян по Украине 2 января

Напомним, российские оккупанты 2 января атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе "Шахед". Главной целью удара стал Киев. Враг запустил по столице большое количество крылатых ракет, а также 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Несмотря на столь результативную работу ПВО, в Киеве и ряде областей есть пострадавшие. В частности, в столице ранения получили десятки мирных жителей из-за падения обломков.

По данным спасателей, в результате обстрела по Украине, общее количество пострадавших более 120 человек.

Более подробно о последствиях удара можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины обстрел Харькова
NEWS
Четверо погибших и 92 раненых. Зеленский отреагировал на утренний удар РФ по Украине
Четверо погибших и 92 раненых. Зеленский отреагировал на утренний удар РФ по Украине
DAILY
Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году
РБК-Украинаинформационное агентство Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году