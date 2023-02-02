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Обстріл Харківської області: кількість поранених збільшилась

Фото: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 2 лютого, російські загарбники обстріляли Харківську область. Внаслідок цього поранення отримали 3 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні зранку ворог знову обстрілював прикордонні населені пункти області. Пошкоджено вісім приватних житлових будинків", - йдеться у заяві.

Синєгубов повідомив, що під час ранкового обстрілу було поранено двох мирних мешканців. А після обіду поранення отримала ще одна людина, медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Глава області розповів, що триває розмінування деокупованих територій області. За вчорашній день піротехніки ДСНС обстежили 1,5 км лінії електропередач та знешкодили близько 50 вибухонебезпечних предметів.

"На всій ділянці українсько-російського кордону в межах Харківської області несуть службу наші військовослужбовці. Ми щодня працюємо над підвищенням обороноздатності області та забезпечуємо умови для максимально ефективної відповіді наших військ на будь-які дії ворога", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, що вранці 2 лютого російські окупанти завдали ударів по Куп'янському району (Харківська область). Внаслідок обстрілів поранення отримали дві особи.

Раніше Синєгубов повідомляв, що російські загарбники останнім часом частіше почали завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Харківської області.

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