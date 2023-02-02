Обстріл Харківської області: кількість поранених збільшилась

"Сьогодні зранку ворог знову обстрілював прикордонні населені пункти області. Пошкоджено вісім приватних житлових будинків", - йдеться у заяві.

Синєгубов повідомив, що під час ранкового обстрілу було поранено двох мирних мешканців. А після обіду поранення отримала ще одна людина, медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Глава області розповів, що триває розмінування деокупованих територій області. За вчорашній день піротехніки ДСНС обстежили 1,5 км лінії електропередач та знешкодили близько 50 вибухонебезпечних предметів.

"На всій ділянці українсько-російського кордону в межах Харківської області несуть службу наші військовослужбовці. Ми щодня працюємо над підвищенням обороноздатності області та забезпечуємо умови для максимально ефективної відповіді наших військ на будь-які дії ворога", - додав Синєгубов.