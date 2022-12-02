Обстріл у Харківській області: росіяни поцілили у житлову багатоповерхівку

Російські окупанти внаслідок обстрілу Чугуївського району Харківської області пізно ввечері 1 грудня потрапили житловою багатоповерхівкою.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Суспільне.
Ворожій атаці зазнав житловий будинок у Клугіно-Башкирівці.
За словами прес-секретаря обласного управління ДСНС Євгена Василенка, наразі рятувальникам відомо про одну поранену жінку.
У пабліках повідомляють, що, за інформацією місцевих жителів, у постраждалому будинку було мало мешканців.
Також у мережі з'явилися кадри з місця події.
Війська РФ обстріляли житловий будинок у Чугуївському районі під Харковом (фото: t.me/cn_chuguev_news)
Нагадаємо, перед цим у ніч проти 27 листопада війська РФ вдарили по Запоріжжю ракетами, і в результаті атаки постраждало агропідприємство.
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