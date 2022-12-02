Обстрел в Харьковской области: россияне попали по жилой многоэтажке

Вражеской атаке подверглось жилое здание в Клугино-Башкировке.

По словам пресс-секретаря областного управления ГСЧС Евгения Василенко, в настоящее время спасателям известно об одной раненой женщине.

В пабликах сообщают, что, по информации от местных жителей, в пострадавшем доме было мало жильцов.

Также в сети появились кадры с места происшествия.

Войска РФ обстреляли жилой дом в Чугуевской районе под Харьковом (фото: t.me/cn_chuguev_news)