Обстрел в Харьковской области: россияне попали по жилой многоэтажке

Российские оккупанты в результате обстрела Чугуевского района Харьковской области поздно вечером 1 декабря попали по жилой многоэтажке.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Суспильне.
Вражеской атаке подверглось жилое здание в Клугино-Башкировке.
По словам пресс-секретаря областного управления ГСЧС Евгения Василенко, в настоящее время спасателям известно об одной раненой женщине.
В пабликах сообщают, что, по информации от местных жителей, в пострадавшем доме было мало жильцов.
Также в сети появились кадры с места происшествия.
Войска РФ обстреляли жилой дом в Чугуевской районе под Харьковом (фото: t.me/cn_chuguev_news)
Напомним, перед этим в ночь на 27 ноября войска РФ ударили по Запорожью ракетами, и в результате атаки пострадало агропредприятие.
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