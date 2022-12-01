У Харківській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У Харківській області ввечері 1 грудня пролунали вибухи. Місцеві жителі розповіли про "прильоти" в Чугуївському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

"Харків'яни повідомляють про звуки за містом", - пишуть ЗМІ.

Згідно з даними, в області вибухи пролунали близько 23:27 години. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.

Водночас місцеві Telegram-канали інформують про те, що росіяни випустили по Чугуївському району ракети. Саме там громадяни й чули декілька вибухів.