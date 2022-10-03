Обстріл гуртожитку у Часовому Яру: рятувальники знайшли тіло загиблого

Російська армія завдала удару по гуртожитку у місті Часів Яр (Донецька область). Внаслідок цього загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУ ДСНС в Донецькій області.

"Під час проведення робіт з розбору завалів зруйнованої внаслідок обстрілу 4-поверхової будівлі гуртожитку в м. Часів Яр, рятувальниками виявлено та вилучено з-під завалів тіло загиблої особи", - заявили в ДСНС.

Рятувальники завершили розбір 20 тон конструктивних елементів будівлі. Ще вранці очільник Донецької області Павло Кириленко заявляв, що росіяни поцілили у гуртожиток навчального закладу в Часовому Яру.